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Урумашвили: Криптовалюта обязательно заменит классические деньги
02.02.2018 10:05
Криптовалюта обязательно заменит классические деньги, это неизбежно, — об этом финансист Эфрем Урумашвили заявил в передаче Первого канала «Актуальная тема с Макой Цинцадзе».
«Об этом пишет вся мировая пресса. С точки зрения экономики, будущее 21 века основано на цифровыю экономику, которую невозможно представить без цифровой валюты».
По его словам, капитализация цифровых криптовалют и рост их стоимости случились в течение последних трех лет.
«Сегодня стоимость одного биткоина составляет около 10 000 долларов. В то время как 3 года назад он стоил 150 долларов, а в 2008 году – несколько центов», — отметил Эфрем Урумашвили.
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