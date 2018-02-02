Урумашвили: Криптовалюта обязательно заменит классические деньги

02.02.2018 10:05 Криптовалюта обязательно заменит классические деньги, это неизбежно, — об этом финансист Эфрем Урумашвили заявил в передаче Первого канала «Актуальная тема с Макой Цинцадзе».



«Об этом пишет вся мировая пресса. С точки зрения экономики, будущее 21 века основано на цифровыю экономику, которую невозможно представить без цифровой валюты».



По его словам, капитализация цифровых криптовалют и рост их стоимости случились в течение последних трех лет.



«Сегодня стоимость одного биткоина составляет около 10 000 долларов. В то время как 3 года назад он стоил 150 долларов, а в 2008 году – несколько центов», — отметил Эфрем Урумашвили.















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