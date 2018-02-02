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Договоры и гарантированных закупках больше не будут оформлены на малые и средние ГЭС
02.02.2018 10:49
Договоры и гарантированных закупках больше не будут оформлены на малые и средние ГЭС.
Соответствующее изменение вошло в постановление правительства N214 от 2013 года.
Документ регулирует правила интересов к проектам, которые входят с перечен, утвержденный министерством энергетики.
По данным инвестиционной компании Galt & Taggart, на данный момент перечень состоит из 95 проектов малой и средней мощности.
Согласно изменениям, вошедшие в перечен не будут получать гарантированного тарифа от ESCO.
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