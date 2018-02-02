Договоры и гарантированных закупках больше не будут оформлены на малые и средние ГЭС

02.02.2018 10:49 Договоры и гарантированных закупках больше не будут оформлены на малые и средние ГЭС.



Соответствующее изменение вошло в постановление правительства N214 от 2013 года.



Документ регулирует правила интересов к проектам, которые входят с перечен, утвержденный министерством энергетики.



По данным инвестиционной компании Galt & Taggart, на данный момент перечень состоит из 95 проектов малой и средней мощности.



Согласно изменениям, вошедшие в перечен не будут получать гарантированного тарифа от ESCO.















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