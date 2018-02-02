В Технопарке состоялась встреча «Увеличение доступности интернета в регионах Грузии»

02.02.2018 11:39 В Технопарке прошла рабочая встреча под названием «Расширение доступа к Интернету в регионах Грузии и Центр нейтрального обмена интернета».



Как заявил на встрече заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии, важно повысить качество интернета. По его словам, работа в этом направлении уже началась.



«Это платформа, на которой у нас будет возможность поделиться друг с другом тем, что делается с этой точки зрения. Мы хотим, чтобы интернет охватил все регионы. Доступность качественного интернета очень важна для нас. Интернет доступен в довольно большом количестве регионов. Сейчас мы работаем над качественной частью. Уже есть определенные проекты», — заявил Георгий Черкезишвили.

























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