Пять компаний заинтересовались логистическим центром Тбилиси - Кумсишвили

03.02.2018 18:40 Пять компаний сделали заявки в связи с логистическим центром Тбилиси, — об этом первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили заявил по завершении заседания правительства.



«15 ноября мы объявили первый этап конкурса, что предусматривало приглашение участников в выражение интереса. Независимо, был объявлен конкурс как по Тбилиси, так и Кутаиси. Напомню, что это довольно крупные инвестиционные проекты, один из которых находится рядом с Тбилиси, близ Кумиси, а второй – в Кутаиси", - заявил Кумсишвили.



По его словам, ожидаемый инвестиционный объем Тбилиси составляет 95 миллионов долларов, а инвестиционный объем логистического центра у Кутаиси — 73 миллиона долларов.



«В целом должны быть трудоустроены более 800 человек и развитие этих двух логистических центров имеет большое значение для развития транзитного потенциала нашей страны. Сегодня состоялось первое заседание комиссии, на которым мы открыли документы и хочу сообщить, что в отношении Тбилиси у нас есть заинтересованность со стороны пяти компаний», — заявил Дмитрий Кумсишвили.















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