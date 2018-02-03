Грузия заняла десятое место в рейтинге дешевого интернета

03.02.2018 19:55 Грузия попала в первую десятку стран в рейтинге дешевизны интернета, составленном британской консалтинговой фирмой BDRC Continental совместно с провайдером Cable.co.uk.



Компании проанализировали стоимость более 3000 интернет-тарифов в 196 странах мира с августа по октябрь 2017 года.



Грузия, где средняя месячная стоимость интернет-услуг составляет 16,68 доллара, расположилась на десятой строчке рейтинга.



Таким образом, по данным BDRC Continental, в Грузии самый дешевый интернет в регионе. Азербайджан расположился на 55 месте рейтинга (38,12 доллара), а Армения — на 76-ом (46,46 доллара). Турция, где средняя месячная стоимость интернета составляет 26,05 доллара, заняла 26 место.



Самый дешевый интернет в Иране — 5,37 доллара. В пятерку лидеров рейтинга дешевезны интернета также попали Украина (5,52 доллара), Россия (9,82 доллара), Молдова (10,71 доллара) и Сирия (12,15 доллара).

Самые дорогие тарифы на интернет в Буркина-Фасо — в среднем 954,54 доллара в месяц.















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