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Грузия занимает 16-е место в рейтинге стран мира по уровню экономической свободы - Heritage Foundation


04.02.2018   12:04
Грузия заняла 16-е место среди 180 государств в «Индексе экономической свободы», который ежегодно рассчитывается американским исследовательским центром Heritage Foundation («Фонд наследия») и газетой The Wall Street Journal.

«Индекс экономической свободы» Грузии авторы доклада оценили в 76,2 балла из 100 возможных. Несмотря на потерю позиций в рейтинге, балл Грузии был увеличен 0,2 пункта. Повышение оценки в Heritage Foundation объяснили улучшением показателей страны по следующим пунктам: свобода торговли и труда, монетарная свобода, защита права собственности.

В тоже время, Грузия ухудшила показатель по части свободы бизнеса, эффективности судов, «фискального здоровья», государственных расходов и налогообложения.

Соседями Грузии по рейтингу стали Швеция – 15 строчка, 76,3 балла, и Нидерланды – 17 строчка, 76,2 балла. Турция в Индексе занимает 58 место, Азербайджан — 67, а Армения – 44.

Список, как и в прошлом году, возглавляет Гонконг. В первую пятерку также вошли Сингапур, Новая Зеландия, Швейцария и Австралия. «Полностью несвободными» признаны Нигер, Судан, Чад, Центральноафриканская республика, Ангола, Эквадор, Суринам, Восточный Тимор, Того, Туркменистан, Мозамбик, Джибути, Алжир, Боливия, Зимбабве, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Конго, Куба, Венесуэла и КНДР.






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