Беларусь и Грузия намерены удвоить взаимный товарооборот

05.02.2018 10:50 Помнить и уважать историю. Без этого фундамента невозможно построить ни свое будущее, ни взаимоотношения со странами-партнерами. В том числе экономические.



Беларусь и Грузия намерены удвоить взаимный товарооборот - до 200 миллионов долларов к 2020 году. Об этом договорились на неделе бизнесмены и чиновники. В Минске с визитом был первый вице-премьер Дмитрий Кумсишвили.



Сферы взаимного интереса обозначили на переговорах в Доме правительства. Сегодня это уже не простая торговля, а создание совместных производств. По тем же лифтам готовы вместе собирать до 250 единиц в год. А в перспективе до 2 тысяч. В этом году, уверены грузины, в Беларуси заработает их торговый дом. Ведь в Грузии уже есть 7 магазинов с нашими продуктами питания. Еще один проект – создание селекционно-племенного центра. Есть интерес и к нашей спецтехнике по преодолению чрезвычайных ситуаций, и к поездам Штадлер.



Более предметно о точках взаимодействия говорили на межправительственной комиссии. А еще - о развитии авиасообщения и более удобной логистике для производителей. Этот вопрос обсудят в марте на очередной масштабной встрече в Тбилиси. Там пройдет грузино-белорусский бизнес-форум и заседание делового совета.















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