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Чоговадзе: В Грузии сохраняется тенденция роста визитов и ЕС
05.02.2018 13:16
В январе 2018 года количество международных визитов увеличилось на 14.8%, а количество туристов на 23%, — об это заявил руководитель Национальной администрации туризма Георгий Чоговадзе.
По его словам, в январе Грузию посетили на 0,8% больше туристов из Азербайджана, на 20.1% из Турции, на 20.9% из Армении, на 14.6% из Армении, и 92.4% из Ирана.
В Грузии сохраняется тенденция роста визитов и ЕС и в январе из Чехии нашу страну посетили на 59% больше туристов, из Латвии – на 46%, из Объединенного Королевства – на 31%, а из Нидерландов – на 28%.
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