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Вольский считает «важным» договор Грузии с «Газпромом»


05.02.2018   16:53
Оппозиционная партия "Единое национальное движение" потребовала через суд раскрыть детали контракта Грузии с "Газпромом" по транзиту газа в Армению.

"Наличие в контрактах положений, не подлежащих обнародованию, совершенно нормально, когда речь идет о сведениях, содержащих коммерческую тайну", — заявил Вольский в интервью Sputnik Армения.

По словам депутата, суд хотя бы формально должен обратить внимание на иск, чтобы в будущем иметь основания для тех или иных процессуальных решений. Но это не значит, что суд обяжет правительство Грузии или "Газпром" разгласить те положения контракта, которые содержат коммерческую тайну.

Грузия потребляет преимущественно азербайджанский газ, а российский газ напрямую не закупает с 2007 года. Однако до конца 2016 года страна получала 10% от общего объема поставок российского газа в Армению в качестве платы за транзит.

Этот договор Грузии с "Газпромом" истек 1 января 2017 года. Переговоры о новом соглашении затянулись — "Газпром" настаивал на оплате транзита деньгами, а не газом, как предлагала Грузия. В итоге грузинская сторона пошла на уступки. Согласно документу, в 2017 году "Газпром" оплачивал транзит по смешанной системе — частично деньгами и частично сырьем, а в 2018 году — будет только деньгами.






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