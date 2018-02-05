Число посетивших Грузию в январе иностранцев выросло на 14,8%

05.02.2018 17:04 Грузию в январе посетило более 444,2 тысяч иностранцев, что на 14.8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на брифинге сообщил глава Национальной администрации туризма Грузии Георгий Чоговадзе.



За январь число туристов, которые находились в Грузии в течение 24 часов и больше, составило около 189,5 тысячи человек, что на 23% больше прошлогодних данных.



Чаще всего в январе Грузию посещали граждане Азербайджана (+0,8%). В пятерку лидеров также входят граждане Турции (+20,1%), Армении (+20,9%), России (+14,6%), и Ирана (+92,4%).

По словам Чоговадзе, позитивная тенденция сохраняется и по туристам из стран Евросоюза. Среди лидеров в январе граждане Чехии (+59%), Латвии (+46%), Великобритании (+31%), Голландии (+28%), Латвии (+16%).



Большой рост визитеров в Грузии был зафиксирован из Кувейта (+131%), Саудовской Аравии (+127%), Ирана (+92%), Израиля (+77%), Индии (+48%), Турции (+20).



В Национальной администрации туризма Грузии отмечают, что в 2017 году страну посетило беспрецедентное количество иностранцев — 7,5 миллиона человек. Значительно возросли доходы от туризма — по предварительным данным, эта цифра составляет 2,7 миллиарда долларов.















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