Инвестиции ЕС за первые девять месяцев 2017 года в Грузии составили 441 млн долларов США - Кумсишвили

05.02.2018 20:09 В течение 2017 года товарооборот между Грузией и Евросоюзом увеличился более чем на 2 процента и превысил 2,844 миллиона долларов США. Данный показатель составил около 27 процентов от общего оборота Грузии».



Об этом заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили, который принимает участие в заседании Совета ассоциации Грузии-ЕС в составе правительственной делегации Грузии.



По словам первого вице-премьера, необходимо отметить, что в 2017 году экспорт из Грузии в ЕС увеличился на 13 процентов и в номинале составил 647 млн долларов США. Вместе с тем, значительно вырос экспорт индустриальной продукции.



По информации Дмитрия Кумсишвили, по данным за девять месяцев 2017 года, осуществленные из ЕС инвестиции составили 441 млн долларов США, что превышает показатель прошлого года на шесть процентов.



«Эти положительные результаты, с одной стороны, являются заслугой частного сектора, а с другой стороны — соглашения о свободной торговле, которая у нас есть с ЕС и бизнес-климата, который есть в нашей стране. Что касается реформ в рамках соглашения об ассоциации и свободной торговле, мы полностью выполняем взятые на себя обязательства», — заявил первый вице-премьер Дмитрий Кумсишвили.



Информацию распространяет министерство экономики Грузии.

















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