Глава Минфина Грузии находится с рабочим визитом в Великобритании

05.02.2018 20:17 Министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе находится с рабочим визитом в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, где он участвует в презентации исследования, опубликованного Международным бюджетным партнерством.



Как сообщили Первому каналу в министерстве, Мамука Бахтадзе присутствовал на презентации, организованной «ТибиСи Банком», об экономическом положении и инвестиционной привлекательности Грузии. На ней присутствовали представители бизнес кругов, инвестиционных фондов и финансовых институтов.



Вместе с тем, по информации министерства финансов, на встрече была подчеркнута растущая динамика Грузии, как регионального хаба в глобальных экономических и транзитных проектах.



Как было отмечено, в стране создана благоприятная среда для международного бизнеса и инвестиций, были проведены успешные реформы, что отражается в ведущих международных рейтингах.

















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