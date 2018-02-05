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Грузия должна стать региональным центром для финансов, торговли, логистики и туризма - Бахтадзе


05.02.2018   20:28
Министр финансов Грузии в интервью агентству «Блумберг» рассказал об экономической устойчивости страны, отношениях с другими государствами и планах на будущее.

По словам Мамуки Бахтадзе, главная стратегия правительства Грузии, чтобы страна стала региональным центром для финансов, торговли, логистики и туризма. Министр заявил о важности оценок международных рейтинговых компаний и ознакомил журналиста с данными по Грузии с этой точки зрения.

Министр финансов говорил о важности оформленного торгового соглашения о свободной торговле с Китаем, Евросоюзом и другими странами.

По его словам, все соглашения помогают правительству Грузии более эффективно интегрировать экономику Грузии в мировую экономику.







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