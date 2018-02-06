|
В Цкалтубо строится новое сооружение биологической очистки
06.02.2018 13:30
По информации министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, в Цкалтубо строится новое сооружение биологической очистки.
Министр инфраструктуры Зураб Алавидзе находился в Цкалтубо, где вместе с представителями местного правительства осмотрел строительство сооружения по очистке канализации.
По информации министерства, с начала года у Цкалтубо появится современное сооружение биологической очистки, с помощью которого будет фильтроваться вода, поступающая в реку. Для решения экологической проблемы выделено до 9 миллионов лари.
Строительство сооружения по очистке канализации завершится к концу года. Проект осуществляется при финансовой поддержке Шведского агентства по международному развитию (SIDA).
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна