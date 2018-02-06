В Цкалтубо строится новое сооружение биологической очистки

06.02.2018 13:30 По информации министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, в Цкалтубо строится новое сооружение биологической очистки.



Министр инфраструктуры Зураб Алавидзе находился в Цкалтубо, где вместе с представителями местного правительства осмотрел строительство сооружения по очистке канализации.



По информации министерства, с начала года у Цкалтубо появится современное сооружение биологической очистки, с помощью которого будет фильтроваться вода, поступающая в реку. Для решения экологической проблемы выделено до 9 миллионов лари.



Строительство сооружения по очистке канализации завершится к концу года. Проект осуществляется при финансовой поддержке Шведского агентства по международному развитию (SIDA).















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