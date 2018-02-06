На выставке игрушек в Германии грузинские компании достигли до 10 успешных соглашений

06.02.2018 13:35 На выставке игрушек Spielwarenmesse 2018 в немецком городе Нюрнберг грузинские компании достигли до 10 успешных соглашений.



По информации агентства «Производи в Грузии», в выставке участвовали: ООО «Кодала», ООО «Джеотоиз» и ООО «Тамашобана», которые на второй день выставки провели более 50 индивидуальных встреч с потенциальными заказчиками.



С точки зрения производства игрушек, это мероприятие является одним из самых масштабных и престижных в мире. Участие в нем принимают более 2850 компаний по производству игрушек из 60 стран. Количество ежегодных визитеров составляет 73 000.



Цель участия на выставке игрушек – «Spielwarenmesse 2018» — содействие грузинским компаниям, чтобы они установили успешные бизнес контакты с иностранными потенциальными партнерами либо заказчиками, а также лучше ознакомились с глобальными тенденциями и ролью современных технологий в этом секторе.















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