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На выставке игрушек в Германии грузинские компании достигли до 10 успешных соглашений
06.02.2018 13:35
На выставке игрушек Spielwarenmesse 2018 в немецком городе Нюрнберг грузинские компании достигли до 10 успешных соглашений.
По информации агентства «Производи в Грузии», в выставке участвовали: ООО «Кодала», ООО «Джеотоиз» и ООО «Тамашобана», которые на второй день выставки провели более 50 индивидуальных встреч с потенциальными заказчиками.
С точки зрения производства игрушек, это мероприятие является одним из самых масштабных и престижных в мире. Участие в нем принимают более 2850 компаний по производству игрушек из 60 стран. Количество ежегодных визитеров составляет 73 000.
Цель участия на выставке игрушек – «Spielwarenmesse 2018» — содействие грузинским компаниям, чтобы они установили успешные бизнес контакты с иностранными потенциальными партнерами либо заказчиками, а также лучше ознакомились с глобальными тенденциями и ролью современных технологий в этом секторе.
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