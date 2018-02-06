Ужесточение контроля за грузами может привести к коррупции

06.02.2018 14:24 Президент Новой экономической школы Грузии Паата Шешелидзе не исключает, что ужесточение правила погранично-карантинного фитосанитарного и ветеринарного контроля для ввозимой в страну продукции может стать новой площадкой для коррупционных сделок



"Надо подумать о том, что насколько госслужба готова обеспечить поток товаров, который в Грузию заходит. И надо подчеркнуть, что лабораторный анализ должен быть вовремя и кто-то должен быть гарантом, например, что через два-три дня у вас будет на руках соответствующий документ. Если этого не будет, то у нас будет такая же ситуация, как было в прошлом. Будет коррупция, формальность, и тот, что тот, кто будет платить больше, тот пройдут быстрее", — сказал Шешелидзе Sputnik Грузия.



Согласно новым правилам, владельцы определенной продукции до завершения анализа не смогут продавать ее. Они будут обязаны оставить ее на таможенном складе, отдельно от другой продукции.



По данным Национальной службы статистики, в Грузию из различных стран завозят разные виды мяса, птицы, рыбы, грибов, овощей и фруктов, как свежих, так и замороженных.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

