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Хранящаяся в госархивах информация о полезных ископаемых может быть предоставлена инвестору бесплатно


06.02.2018   15:51
Согласно начавшейся реформы в области недропользования, хранящаяся в госархивах информация об имеющихся в стране полезных ископаемых может быть бесплатно предоставлена любому заинтересованному лицу или компании.

Вскоре вся эта информация будет представлена и на соответствующем сайте, который даст возможность фильтровать поисковой запрос по нескольким параметрам.

Об этом первый вице-премьер, министр экономики Дмитрий Кумсишвили заявил по окончанию сегодняшней встречи с представителями компаний, работающих в сфере недпропользования.

В ходе рабочей встречи, Кумсишвили проинформировал представителей частного сектора об уже осуществленных, так и запланированных реформах в области освоения недр и добычи полезных ископаемых. По мнению Кумсишвили, объединением под крышей Минэкономики вопросов недропользования и полезных ископаемых, энергетического сектора и имущественного направления будет однозначно достигнут эффект синергии, что положительно отразится на развитии экономики.






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