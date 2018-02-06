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Хранящаяся в госархивах информация о полезных ископаемых может быть предоставлена инвестору бесплатно
06.02.2018 15:51
Согласно начавшейся реформы в области недропользования, хранящаяся в госархивах информация об имеющихся в стране полезных ископаемых может быть бесплатно предоставлена любому заинтересованному лицу или компании.
Вскоре вся эта информация будет представлена и на соответствующем сайте, который даст возможность фильтровать поисковой запрос по нескольким параметрам.
Об этом первый вице-премьер, министр экономики Дмитрий Кумсишвили заявил по окончанию сегодняшней встречи с представителями компаний, работающих в сфере недпропользования.
В ходе рабочей встречи, Кумсишвили проинформировал представителей частного сектора об уже осуществленных, так и запланированных реформах в области освоения недр и добычи полезных ископаемых. По мнению Кумсишвили, объединением под крышей Минэкономики вопросов недропользования и полезных ископаемых, энергетического сектора и имущественного направления будет однозначно достигнут эффект синергии, что положительно отразится на развитии экономики.
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