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Российские олигархи ощутили влияние «кремлевского доклада» - Bloomberg


06.02.2018   23:50
Агентство Bloomberg узнало о проблемах, возникающих у российских бизнесменов из-за «кремлевского доклада» Министерства финансов США. Попавшие в список олигархи рассказали о подпорченной репутации в деловых кругах и о том, что не уверены в завершении начатых сделок с иностранцами.

Консалтинговая компания Financial Integrity Network из Вашингтона посоветовала всем банкам и финансовым корпорациям настороженно относиться к фигурантам списка, как политически уязвимым и причастным к коррупции.

Тем временем крупные банки самостоятельно поставили все транзакции россиян из списка на особый контроль, передает Lenta.ru со ссылкой на агентство.

Американский юрист Эрик Феррари заявляет, что российские олигархи еще в августе начали принимать «превентивные меры» и выводить активы из США.

Ранее США обнародовали документ о чиновниках и бизнесменах, близких к президенту России Владимиру Путину. Всего в список попали 210 человек — 114 чиновников и 96 бизнесменов. Попадание в этот перечень не означает автоматического введения санкций, однако дает основания для будущих ограничений.






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