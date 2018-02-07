Европейский инвестиционный банк (EIB) утвердил финансирование для «Ненскра ГЭС»

07.02.2018 11:23 Европейский инвестиционный банк (EIB) утвердил финансирование для проекта строительства «Ненскра ГЭС» в размере 127 млн евро. Решение было принято на заседании Совета директоров банка в Люксембурге.



Ранее решение о финансированиии «Ненскра ГЭС» принял и Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), который выделил 214 млн долларов США. Ещё 15 млн долларов EBRD инвестирует в капитал компании «Ненскра Гидро».



Для реализации проекта планируется привлечение дополнительного капитала и со стороны других финансовых институтов, в том числе Азиатского и Корейского банков развития. Общая стоимость проекта строительства гидроузла «Ненскра ГЭС» мощностью 280мегаватт превышает 1 млрд долларов.



















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