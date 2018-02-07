Число посетителей охраняемых территорий Грузии увеличилось на 43%

07.02.2018 11:32 Число посетителей охраняемых территорий Грузии в январе 2018 года увеличилось на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства.



За январь в заповедниках, заказниках, национальных парках и так далее побывали примерно 16,5 тысячи визитеров, из них 54% были гражданами Грузии, а 46% — иностранцами.



В Национальном парке столицы Грузии официально открылась туристическая инфраструктура леса Сабадури

При этом количество иностранных визитеров охраняемых территорий Грузии увеличилось на 94%, а местных — на 17%.



Самой популярной охраняемой территорией в Грузии оказался Национальный парк Тбилиси, который за прошлый месяц посетило более 8,4 тысячи гостей. Далее по популярности следует Национальный парк Казбеги — примерно 2,4 тысячи посетителей, Пещера Прометея — более 1,4 тысячи, Боржоми-Харагаульский национальный парк — примерно 900 гостей и Сатаплия — более 630.



В 2017 году охраняемые территории Грузии посетили гости из 97 стран мира. Самое большое количество визитеров зафиксировано из Германии, Польши, Израиля, Украины и России.



Всего в прошлом году Грузию посетили более 7,5 миллиона иностранцев, что на 18,8% больше по сравнению с показателем 2016 года. Чаще всего страну посещали граждане Армении (+14,8%), Азербайджана (+11,2%), России (+34,1%), Турции (-0,8%) и Ирана (+118,3%).















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