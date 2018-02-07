На горных курортах монтируют мини канатные дороги

07.02.2018 12:31 Премьер – министр Георгий Квирикашвили заявил на заседании правительства, что компания развития горных курортов министерства экономики Грузии монтирует на горных курортах мини канатные дороги.По словам премьера, цена таких «канаток» — 25 000 евро. Пилотный проект осуществляется в Сванетии.



«Как вы знаете, на горных курортах мы монтируем довольно дорогостоящие канатные дороги и это очень важно для развития зимнего туризма и туризма в целом.



Мы все время слышим, что не у всех есть возможность ездиь на зимние курорты, но со временем больше людей сможет это делать. Мы начали монтировать в селах мини канатные дороги. Наша компания развития горных курортов министерства экономики нашла германского инвестора, который производит мини канатки.



Они не очень дорогие, приблизительно стоят в пределах 25 000 евро и рассчитаны на 200 – 300 меторов трассы.



В Сванети мы начали пилотный проект, в Ушгули, Ушхванари, Мазери, Уцери, Даба Лентехи уже смонтировали такие канатные дороги и вы не представляете какой популярностью они пользуются, в том числе и у детей», — отметил Квирикашвили.



По заявлению премьера, мини «канатки» очень просто сконструированы.



«Мы продолжим устанавливать такие канатные дороги в горных регионах, где много снега, высокие подъёмы и крутые спуски. Это делается в масштабах всей страны для здоровья детей и для того, чтобы они подготовились и стали именитыми олимпийцами, которые сейчас будут выступать в Южной Корее. Как минимум они будут здоровыми и у детей будет возможность развлечения зимой. Летом мы собираемся благоустроить тропы для альпинистов и вдоль них туристическую инфраструктуру, где будут трудоустроены местные жители», — заявил глава правительства.















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