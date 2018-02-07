1592 из 7006 автотранспортных средств не прошли техосмотр

07.02.2018 13:26 По информации министерства экономики и устойчивого развития, 1592 из 7006 автотранспортных средств не смогли пройти технический осмотр.



Как заявили Первому каналу в министерстве, основными нарушениями были – система тормозов, выхлоп, неисправность фар, покрышки и механизм управления руля.



Напомним, что обязательное периодическое техническое инспектирование автомобилей в Грузии с 1 января 2018 года по 1 января 2019 года внедряется поэтапно.



Автомобилисты должны будут ежегодно проверять уровень выхлопов, систему тормозов, руля, фары, шасси и другие части машины. В случае выявления несоответствия нормам, нужно будет в определенные сроки исправить проблему.



С 1 января 2018 года периодическое техническое инспектирование стало обязательным только для транспортных средств, вес которых превышает 3,5 тонны, а также для машин, у которых восемь или более пассажирских мест.



Техосмотр был обязателен для этих машин и ранее, но с 1 января 2018 года он стал более сложным. Кроме того, увеличится размер штрафов, предусмотренных в случае отсутствия проверки.



С 1 июля 2018 года техническое инспектирование станет обязательным для легковых транспортных средств, зарегистрированных на юридические лица, а также автомобилей, принадлежащих государству.



С 1 октября 2018 года новшество затронет легковые транспортные средства, объем двигателя которых превышает 3.0, а с 1 января 2019 года – все остальные легковые машины.



Обязательному техосмотру не будут подлежать мопеды, те автотранспортные средства, скорость которых не превышает 25 километров в час, а также прицепы, вес которых колеблется от 750 килограмм до 3,5 тонны.



Вместе с тем, с 1 января 2018 года в Грузию нельзя будет импортировать и регистрировать автомобили с перенесенным рулем. Запрещен будет и перенос руля справа налево.



После введения техосмотра владельцы автомобилей платят за эту услугу 60. Если владелец не пройдет техосмотр, его будут штрафовать на 50 лари.

Штраф для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составит 200 лари.



По всей Грузии действуют 24 тестовых центра и 35 линий. Планируется увеличить их количество до 115.















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