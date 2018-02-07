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Forbes назвал самого богатого криптовалютного миллиардера
07.02.2018 18:48
Бывший гендиретор сервиса криптовалюты Ripple Крис Ларсен стал самым богатым бизнесменом, нажившимся на криптовалютных операциях, сообщает Forbes.
В первом составленном Forbes рейтинге бизнесменов, разбогатевших на криптовалютных операциях, лидером стал финтех-предприниматель и бывший CEO сервиса Ripple Крис Ларсен с состоянием 7,5 - 8 миллиардов долларов", — говорится в сообщении.
Второе место занял Джозеф Лавин, который помогал основать криптовалюту Ethereum, с оценкой состояния от 1 до 5 миллиардов долларов. Третье место у основателя криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао с оценкой состояния от 1,1 до 2 миллиардов долларов.
Братья Тайлер и Кэмерон Уинклвосс, отсудившие в 2008 году 65 миллионов долларов за идею Facebook у Марка Цукерберга, занимают четвертую строчку - их состояние оценивается в 0,9 - 1,1 миллиарда долларов.
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