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Forbes назвал самого богатого криптовалютного миллиардера


07.02.2018   18:48
Бывший гендиретор сервиса криптовалюты Ripple Крис Ларсен стал самым богатым бизнесменом, нажившимся на криптовалютных операциях, сообщает Forbes.

В первом составленном Forbes рейтинге бизнесменов, разбогатевших на криптовалютных операциях, лидером стал финтех-предприниматель и бывший CEO сервиса Ripple Крис Ларсен с состоянием 7,5 - 8 миллиардов долларов", — говорится в сообщении.

Второе место занял Джозеф Лавин, который помогал основать криптовалюту Ethereum, с оценкой состояния от 1 до 5 миллиардов долларов. Третье место у основателя криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао с оценкой состояния от 1,1 до 2 миллиардов долларов.

Братья Тайлер и Кэмерон Уинклвосс, отсудившие в 2008 году 65 миллионов долларов за идею Facebook у Марка Цукерберга, занимают четвертую строчку - их состояние оценивается в 0,9 - 1,1 миллиарда долларов.







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