В Ассоциации работодателей пройдет грузино-турецкий бизнес-форум

07.02.2018 20:00 Завтра пройдет грузино-турецкий бизнес-форум, целью которого является углубление торгово-экономических отношений между сторонами и установление будущего сотрудничества. Мероприятие организовано Ассоциацией работодателей Грузии и посольством Турецкой республики.



Как сообщают в Ассоциации работодателей, форум откроют посол Турции в Грузии Фатьма Джерен Язган и президент ассоциации Элгуджа Меладзе.



На форуме будут представлены с турецкой стороны 10 компаний, работающих в сфере производства мебели, и компании из Грузии, заинтересованные соответствующим бизнес-сектором. В рамках форума пройдут презентации и двусторонние (B2B) встречи.















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