К делу компании «Бадагони» подключится бизнес-омбудсмен Грузии

07.02.2018 22:38 Премьер-министр Грузии поручил бизнес-омбудсмену Ираклию Леквинадзе взять под личный контроль процессы, происходящие вокруг ведущей грузинской винной компании «Бадагони». Об этом сообщает телекомпания «Имеди».



Следственная служба министерства финансов сегодня провела обыски в офисе «Бадагони» в рамках уголовного дела, связанного с незаконным присвоением долей компании на основании решения суда от 1 февраля.



На данный момент из-за обысков парализованы два винных завода «Бадагони».

Речь идет о проверке законности покупки компании ее нынешним владельцем Георгием Салакая у компании Grakoro trading limited, зарегистрированной на Кипре. До 2015 года Grakoro владела 100-процентной долей Badagoni, затем доля полностью была выкуплена Салакая.



«По заданию премьера, процессы, происходящие в компании «Бадагони», будут взяты под личный контроль. Важно, чтобы функционированию бизнеса не мешали. Насколько мне известно, действия Следственной службы не останавливали процесс производства в компании и важно, чтобы компания продолжила полноценное функционирование. Мы обязательно встретимся с основателями «Бадагони» с целью детального изучения вопроса», — заявил Леквинадзе.



Сегодня на специальной пресс-конференции нынешний и единственный владелец «Бадагони» Георгий Салакая обратился к премьер-министру с просьбой подключиться к данному делу.

«Я категорически обращаюсь к правительству Грузии, премьер-министру: Господин Георгий, вы знаете мое отношение к моей стране. Я являюсь отцом семерых детей. Вы знаете мое отношение к этой отрасли, я очень прошу вас сегодня же подключиться к этому делу. Я искренне говорю, перед всеми телекамерами: я и мои коллеги до конца жизни не уступим «Бадагони», — сказал Салакая.



Салакая считает, что за обысками стоит бизнесмен, бывший депутат парламента Грузии Давид Бежуашвили — брат экс-шефа Внешней разведки страны Гелы Бежуашвили. По его словам, Давид Бежуашвили пытался «прибрать к рукам» «Бадагони» еще в 2006, а затем в 2012 году.



Также по данным Салакая, к Следственной службе с жалобой о незаконном присвоении долей обратился гражданин России Владимир Джанджгава, который якобы является представителем компании Grakoro trading limited. При этом Салакая назвал Джанджгава «аферистом».



«Этого человека, как видно, нашел Давид Бежуашвили и заставил написать это абсурдное заявление», — сказал он.



По данным телекомпании «Имеди» Джанджгава не имеет отношения к Grakoro trading limited, однако бенефициарами этой компании являются его супруга и тесть.

Адвокат Имеда Двалидзе, который представляет интересы Джанджгава, заявляет, что в свое время его клиент инвестировал в компанию около 20 миллионов долларов.



«Когда доля была продана, это была формальная продажа, основанная на доверии, потому что у них были близкие отношения. Невозможно, чтобы кто-то поверил, что человк продал за 50 тысяч долларов долю в компании, в которую он вложил до 20 миллионов долларов», — сказал адвокат в интервью «Имеди».



Согласно данным реестра, первое заявление об изменении долей в «Бадагони» датировано 1 февраля 2010 года. На то время 79% долей компании владела Grakoro trading limited, еще по 7% имели Михаил Свимонишвили, Нато Заалишвили и Шота Гварадзе. Они уступили свои доли в пользу Grakoro trading limited.



Таким образом, в 2010 году Grakoro trading limited стала единоличным владельцем «Бадагони». В июле 2013 года владельцем 40% долей стал Георгий Салакая, а 60% по-прежнему остались у Grakoro trading limited.



В начале 2015 года доля Grakoro trading limited уменьшилась еще на 10%. Салакая стал обладателем уже 50% компании. А в в конце января 2015 года Салакая оформил владение 100% долей винной компании.















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