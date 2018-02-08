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Каладзе: У Тбилиси в этом году будет сто новых автобусов


08.02.2018   10:49
В этом году у Тбилиси будет сто новых автобусов, — об этом мэр Каха Каладзе заявил на заседании правительства столицы.

Ко словам Каладзе, средства из бюджета уже выделены.

В течение четырех лет автопарк будет обновлен на 700 новых автобусов.

«Необходимо ввести новые автобусы европейских стандартов. Существующие желтые автобусы исчерпали всевозможной ресурс. Мы говорим, что в течение четырех лет полностью сменим автопарк на 700 новых автобусов. В бюджете мы уже нашли возможность, чтобы в этом году ввести по меньшей мере 100 новых автобусов», — заявил Каха Каладзе.

По словам мэра, новые автобусы частично облегчать тяжелое экономическое положение в стране.






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