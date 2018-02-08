Каладзе: У Тбилиси в этом году будет сто новых автобусов

08.02.2018 10:49 В этом году у Тбилиси будет сто новых автобусов, — об этом мэр Каха Каладзе заявил на заседании правительства столицы.



Ко словам Каладзе, средства из бюджета уже выделены.



В течение четырех лет автопарк будет обновлен на 700 новых автобусов.



«Необходимо ввести новые автобусы европейских стандартов. Существующие желтые автобусы исчерпали всевозможной ресурс. Мы говорим, что в течение четырех лет полностью сменим автопарк на 700 новых автобусов. В бюджете мы уже нашли возможность, чтобы в этом году ввести по меньшей мере 100 новых автобусов», — заявил Каха Каладзе.



По словам мэра, новые автобусы частично облегчать тяжелое экономическое положение в стране.















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