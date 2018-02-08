|
Каладзе: У Тбилиси в этом году будет сто новых автобусов
08.02.2018 10:49
В этом году у Тбилиси будет сто новых автобусов, — об этом мэр Каха Каладзе заявил на заседании правительства столицы.
Ко словам Каладзе, средства из бюджета уже выделены.
В течение четырех лет автопарк будет обновлен на 700 новых автобусов.
«Необходимо ввести новые автобусы европейских стандартов. Существующие желтые автобусы исчерпали всевозможной ресурс. Мы говорим, что в течение четырех лет полностью сменим автопарк на 700 новых автобусов. В бюджете мы уже нашли возможность, чтобы в этом году ввести по меньшей мере 100 новых автобусов», — заявил Каха Каладзе.
По словам мэра, новые автобусы частично облегчать тяжелое экономическое положение в стране.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна