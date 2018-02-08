Государство планирует создание платформы, аналогичной amazon - Кумсишвили

08.02.2018 11:59 По заявлению министра экономики и устойчивого развития Дмитрия Кумсишвили, в мае 2018 года "Почта Грузии" приведет в действие новую платформу электронной коммерции.



По его словам, посредством электронной платформы население, представители среднего и малого бизнеса смогут заказать, или продать с помощью аппликации продукцию и услугу. Осуществить куплю-продажу продукции и услуги посредством "Почты Грузии" можно будет также за пределами Грузии. Министр говорил о значении электронной коммерции и заявил, что электронная торговля облегчает бизнесу продать свою продукцию.



"Существует немало успешных примеров того, как изменили разные компании электронной коммерции торговую культуру и поведение потребителей, и сегодня эти компании представлены как мировые гиганты, например ebay.com, amazon.com, Alibaba и т.д. Только 11 ноября 2017 года в онлайн магазине китайской платформы Alibaba за 24 часа была продана продукция стоимостью 25,4 миллиарда долларов США"- заявил Дмитрий Кумсишвили.



"Почта Грузии" является государственной компанией, осуществляющей почтовую услугу. amazon частная компания, которую основал Джэф Безос в 1994 году. Согласно Bloomberg, amazon является крупнейшим онлайн магазином в мире. В 2017 году доходы компании составили 17,5 миллиардов долларов США. Ebay американская компания, а китайский технологический гигант Alibaba был основан в 1999 году бывшим преподавателем английского языка Джеком Ма.















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