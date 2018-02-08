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Наемный менеджер мошенническим путем присвоил компанию «Бадагони» - адвокат


08.02.2018   15:47
Имеда Двалидзе, адвокат владельца компании "Бадагони" Владимира Джанджгава, заявил, что нанятый менеджер "Бадагони" Георгий Салакая незаконно присвоил собственность компании.

"С 2003 года по настоящее время реальным владельцем компании "Бадагони" является, и инвестиции реально осуществлял только Владимир Джанджгава. Безнравственно, когда Георгий Салакая утверждает, что Владимиру Джанджгаве не принадлежит доля в "Бадагони". Салакая лучше всех знает, что Владимир Джанджгава был не только владельцем, но и именно он инвестировал в завод более 20 миллионов долларов США. Благодаря инвестициям Джанджгава, компания "Бадагони" стала известной, высокотехнологичной и развитой компанией" - заявил адвокат.

По словам адвоката, Салакая воспользовался доверием Джанджгава, и предложил оформить на него свою долю.

"Георгий Салакая был в этой компании всего лишь нанятым менеджером. Салакая воспользовался доверием Владимира Джанджгава, и предложил ему оформить свою долю на него с целью облегчения управления компанией. Именно таким путем присвоил Георгий Салакая как предприятие, так и инвестиции, осуществленные в предприятии. Это безнравственно, когда наемный директор говорит об инвесторе, что тот является человеком подозрительной репутации и ненадежной личностью, в то время как он много лет получал деньги именно от этого человека. Интересно, он не знал о подозрительной репутации Джанджгавы, когда сам предложил крестить собственного сына!"- говорит адвокат.

Единственным инвестором "Бадагони" является " Gracoire Trading Limited". Он был основан Владимиром Джанджгава, и хотя в разное время его, как акционера "Гракоро", представляла его супруга, а позже тесть, единственным источником финансов, направленных из "Гракоро" в "Бадагони" был как раз таки Владимир Джанджгава.

"Владимир Джанджгава собирается до конца бороться для защиты инвестиций, осуществленных им в "Бадагони" через "Гракоро". Салакая тщетно пытается сочинять теории заговора, шантажировать государство. Он должен дать ответ на единственный вопрос: почему он, будучи наемным менеджером предприятия, присвоил себе инвестиции, вложенные Джанджгава в Бадагони? Ответ на этот вопрос он должен дать Следственной службе" - сказал Имеда Двалидзе.

7 февраля в "Бадагони" вошла Следственная служба Министерства финансов. Причиной стала жалоба "Gracoire Trading Limited", согласно которой наемный директор компании "Бадагони" присвоил собственность Владимира Джанджгава, единственного инвестора и владельца 100% доли "Бадагони".

Обязательство государства заключается в защите инвестора и инвестиций, осуществленных им, когда нанятый менеджер решит присвоить их.






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