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Российских нефтяников оставят без американского ПО
08.02.2018 16:20
Американские производители программного обеспечения начинают ограничивать поставки в Россию, подчиняясь новому пакету санкций, вступившему в силу с 29 января.
Вслед за Microsoft, которая через своих официальных дилеров ужесточила правила продаж компаниям из санкционного списка, об аналогичных мерах объявила Oracle.
Как сообщает "Коммерсант", компания, чье ПО используют в проектах по добыче крупнейшие российские нефтяники, предупредила клиентов о намерении полностью подчиниться санкционному режиму.
Он, напомним, запрещает поставлять попавшим в "черный список" компаниям любые технологии или услуги, которые могут использоваться для глубоководной, шельфовой или сланцевой добычи.
Причем если раньше санкции распространялись только на проекты внутри российской территории и принадлежащие непосредственным фигурантам санкционных списков, то с января под них попадают любые месторождения (включая зарубежные), а также дочки санкционных юрлиц (с долей не менее 33%).
Как предупредила Orcale, поставки будут ограничены 283 российским компаниям, включая предприятия "Газпрома», "Роснефти", ЛУКОЙЛа и "Сургутнефтегаза".
Полный запрет ПО от Oracle нанесет большой ущерб, зависимость российской нефтегазовой отрасли от иностранного ПО все еще очень высока, сказал "Ъ" источник в одной из нефтекомпаний. В отрасли используется много решений Oracle, объясняет представитель крупного IT-дистрибутора: это могут быть отдельные решения или в связке с продуктами других разработчиков, например использование СУБД Oracle для решений SAP, которые внедрены почти во всех нефтекомпаниях России. Соблюдение ограничивающих условий возложено как раз в основном на плечи дистрибуторов, которые, в свою очередь, работают с реселлерами в российском правовом поле на основании заключенных договоров, - и санкции, а также их ужесточение не отменяют этих договорных отношений, добавляет источник "Ъ": "И вендор, и дистрибуторы, и реселлеры работают в тесном контакте в каждом санкционном случае. Зачастую удается найти варианты, которые удовлетворяют все стороны процесса как юридически, так и экономически".
finanz.ru
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