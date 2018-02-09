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Нацбанк прогнозирует рост экономики Грузии в 2018 году на 4,5%


09.02.2018   15:31
По прогнозу Национального банка, в 2018 году реальный рост ВВП страны составит 4,5%.

В росте экономики основную роль сыграют такие факторы, как увеличение экспорта, потребления, инвестиций, денежных переводов из-за рубежа, а также улучшение бизнес-настроений и рост капитальных бюджетных расходов.

Несмотря на прогнозируемое улучшение, реальный рост экономики все еще не соответствует существующему потенциалу, и это отставание будет преодолено поэтапно, в 2018-2019 годах.

По оценке Национального банка в 2017 году рост экономики составил 4, 8%. Улучшение экономической активности и положительные внешние тенденции способствуют росту.

В частности, значительно улучшился показатель экспорта, вырос объем денежных переводов из-за рубежа. Кроме того, в течение 2017 года позитивными были и внутренние факторы, такие как рост инвестиций им потребление, которые способствовали улучшению настроений бизнеса и росту объемов кредитования – заявляют в Национальном банке.






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