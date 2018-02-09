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Правительство установит нормы, связанные с качеством строительных материалов
09.02.2018 21:39
Правительство Грузии установит нормы, связанные с качеством строительных материалов и примет соответствующее постановление.
«После принятия строительного кодекса правительство должно разработать регламент, который упорядочит качество строительных материалов и установит требования к качеству строительства. С другой стороны, установит требования того, как должны быть размещены строительные материалы на рынке. Как только парламент примет этот кодекс, через несколько месяцев правительство примет соответствующие регламенты», - заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Ирма Кавтарадзе, которая сегодня представила комитету по юридическим вопросам проект «Кодекса планирования пространства, архитектурной и строительной деятельности».
Согласно проекту строительного кодекса, правительство должно будет принять ряд нормативных актов.
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