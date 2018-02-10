Агентство продовольствия обнаружило в Тбилиси почти полтонны некачественного мяса

10.02.2018 12:51 400 килограмм некачественного мяса, поступившего в розничную торговлю, были выявлены сотрудниками тбилисской службы Национального агентства продовольствия. Об этом сообщается на фейсбук-странице ведомства.



Инспекторы обнаружили продукцию на предприятии «Ахали хорци». По данным ведомства, происхождение всего мяса было сомнительным, а срок его хранения истек. Кроме того, у предприятия отсутствовали заключения ветеринаров о здоровье животных.



Компания «Ахали хорци» была оштрафована на 1 тысячу лари (около 410 долларов). Некачественное мясо было опечатано. Производителя обязали уничтожить эту продукцию под наблюдением инспекторов Национального агентства продовольствия.



Новости-Грузия











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

