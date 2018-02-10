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Агентство продовольствия обнаружило в Тбилиси почти полтонны некачественного мяса


10.02.2018   12:51
400 килограмм некачественного мяса, поступившего в розничную торговлю, были выявлены сотрудниками тбилисской службы Национального агентства продовольствия. Об этом сообщается на фейсбук-странице ведомства.

Инспекторы обнаружили продукцию на предприятии «Ахали хорци». По данным ведомства, происхождение всего мяса было сомнительным, а срок его хранения истек. Кроме того, у предприятия отсутствовали заключения ветеринаров о здоровье животных.

Компания «Ахали хорци» была оштрафована на 1 тысячу лари (около 410 долларов). Некачественное мясо было опечатано. Производителя обязали уничтожить эту продукцию под наблюдением инспекторов Национального агентства продовольствия.

Новости-Грузия





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