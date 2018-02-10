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В Тушетии появится гостиница международного бренда
10.02.2018 18:34
Гостиница международной сети Preferred Hotels & Resorts откроется в высокогорном регионе Тушети осенью 2018 года, говорится в сообщении на сайте агентства «Производи в Грузии» при Минэкономики страны.
Гостиницу построят в селе Омало Ахметского муниципалитета. Работы будет проводить компания «Самземо» — бенефициар программы «Производи в Грузии». После завершения строительства, управлять гостиницей будет сеть Preferred Hotels & Resorts, которая владеет более чем 650 объектами в 85 странах мира.
В отеле разместится 43 номера, а также ресторан премиум-класса, сауна, СПА-центр, лаундж. Также для гостей будет доступно конференционное обслуживание.
«На первом этапе в гостинице будет трудоустроено 50 человек. Появление отеля благоприятно отразится на занятости местного населения, а также на развитии туризма», — отмечают в агентстве.
Проект осуществляется при поддержке «Производи в Грузии». Агентство реализует специальную программу, в рамках которой в разных регионах страны в 2018-2019 годах появятся 37 новых гостиниц. Объем инвестиций в рамках данной программы составляет более 110 миллионов лари (около 42 миллионов долларов).
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