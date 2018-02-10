Евросоюз предоставил мэрии Тбилиси грант на поддержку начинающих и мелких предпринимателей

10.02.2018 18:41 Евросоюз предоставил мэрии Тбилиси грант в размере более 506,6 тысячи евро, которые будут направлены на поддержку начинающих и мелких предпринимателей.



Речь идет о четырехлетнем проекте. В рамках этой финансовой помощи ЕС в Тбилиси будет задействован бизнес-акселератор.



"Я рад, что Тбилиси победил в конкурсе и выиграл грант Евросоюза, который будет использован для развития предпринимательства в столице, что очень важно. Наши предприниматели действительно нуждаются в содействии развития, брендирования, маркетига и юридической помощи, и указанный грант обеспечит именно это", — заявил заместитель мэра Тбилиси Илия Элошвили.



Финансовая помощь ЕС будет способствовать усилению возможностей мэрии, отметил, в свою очередь, заместитель главы представительства Евросоюза в Грузии Карло Натале.



"Когда дело касается поддержки экономического развития, роль муниципалитета и местного самоуправления очень важна. Это тот уровень правления в стране, который близок к гражданам. Надеюсь, что этот проект и грант будут способствовать усилению возможностей муниципалитета и улучшению экономических условий местных жителей", — отметил Натале.



К бизнес-акселератору сможет обратиться любая действующая или зарегистрированная в Тбилиси компания и воспользоваться такими сервисами, как обеспечение компаний бесплатным рабочим пространством, получение консультаций в связи с финансовыми отчетами, налоговым законодательством и управлением человеческими ресурсами, а также по юридическим вопросам и брендированию.



Для 100 успешных компаний бизнес-акселератор создаст веб-страницы, составит для них бизнес-план и проведет адвокатирование с потенциальными партнерами. В рамках программы для предпринимателей проведут примерно 30 выставок-продаж.

















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