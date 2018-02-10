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Кобахидзе: Децентрализация должна стать одним из главных приоритетом наших реформ
10.02.2018 19:05
«Не исключено, что часть выплачеваемых гражданами налогов с их доходов останется в муниципалитетах, где они трудоустроены. В рамках новой реформы системы самоуправления этот вопрос будет рассмотрен», — заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.
По его словам, окончательное решение пока не принято, хотя с целью фискальной децентрализации самоуправлений, их финансирование в любом случае должно быть увеличено.
«Децентрализация должна стать одним из главных приоритетом наших реформ и мы планируем радикальные изменения. На сегодняшний день показатель фискальной децентрализации очень низкий и мы хотим приблизиться к европейскому минимуму, что в направлении внутреннего валового продукта составляет приблизительно 7%. То есть, мы должны повысить собственные и несобственные доходы самоуправлений. Как будет достигаться данный показатель, зависит от стратегии. Это может случиться за счет НДС или других налогов, а также за счет приравненного трансфера, это уже детали. Главное, чтобы фискальная децентрализация приблизилась к европейскому минимуму», — заявил Кобахидзе.
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