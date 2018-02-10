Годердзишвили: Информация о препятствии деятельности и аресте имущества "Бадагони" — ложь

10.02.2018 19:14 В Следственной службе Минфина Грузии назвали ложью информацию об аресте имущества и изъятии компьютерной техники из офиса ведущей грузинской винной компании «Бадагони».



7 февраля сотрудники Следственной службы прибыли в офис «Бадагони» для проведения следственных мероприятий в рамках уголовного дела, связанного с незаконным присвоением долей компании. Мероприятия проводились на основании решения суда от 1 февраля.



Глава управления Следственной службы Минфина по связям с общественностью Тамар Годердзишвили заявила на брифинге, что действия сотрудников ведомства были интерпретированы как обыск, что не соответствует действительности.



«Мы хотим подчеркнуть, что в компании «Бадагони» обыск не проводился, это были следственные действия – изъятие, без использования каких-либо мероприятий процессуального принуждения. Представители «Бадагони» по собственной воле представили соответствующую документацию и электронную информацию», — заявила Годердзишвили.



Она добавила, что общественность получает неверную информацию по делу о присвоении долей компании, что дискредитирует работу Следственной службы.



«Интенсивные следственные действия по данному делу продолжаются, и ложные заявления не могут помешать проведению полноценного расследования и установления истины», — добавила она, отметив, что действия Службы финансов не помешали работе компании «Бадагони».



Следует отметить, что ранее представители «Бадагони» заявили, что из-за обысков работа была парализована сразу на двух их заводах.



Напомним, Служба финансов проверяет законность покупки компании ее нынешним владельцем – экс-депутатом парламента Георгием Салакая у компании Grakoro Trading limited, зарегистрированной на Кипре. До 2015 года Grakoro владела 100-процентной долей «Бадагони», затем доля полностью была выкуплена Салакая. 81% акций Grakoro, обратившейся в следственные органы, принадлежат гражданину РФ Гиви Эзугбая.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

