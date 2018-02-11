Доход Грузии от туризма в 2017 году составил 2,75 миллиарда долларов

11.02.2018 13:34 Сектор туризма – одна из важнейших сфер экономики Грузии, и Национальная администрация туризма приложит максимум усилий для ее дальнейшего развития, заявил глава ведомства Георгий Чоговадзе во время встречи с представителями частного сектора индустрии.



Во встрече, которая прошла накануне в тбилисском Технопарке, участвовали более 300 гостей – это гиды, владельцы отелей и гостиниц семейного типа, а также другие работники сферы.



Чоговадзе отметил, что по итогам 2017 года сектор туризма продемонстрировал рекордные показатели, как по числу посетивших Грузию путешественников, так и по прибыли.



«В 2017 году Грузию посетили 7 миллионов 554 тысячи 936 международных визитеров, что на 1 миллион 194 тысячи 433 меньше в сравнении с 2016 годом (рост 18,8%). В 2017 году туризм принес экономике страны более 2 миллиардов 750 миллионов долларов, что на 27% больше, чем в 2016 году. Это беспрецедентный рекордный показатель. Наша задача – еще больше развить туризм и максимально поддерживать эту сферу», — заявил глава Администрации туризма.



Чоговадзе отметил, что за успехом Грузии в туристической сфере стоит большая работа, проделанная его ведомством.



«Для освоения новых рынков и роста туристического потока мы принимали участие в различных международных выставках, проводили активные маркетинговые кампании зимних и летних сезонов в интернете, которые наш партнер, корпорация Google, сочла успешными», — сказал он.



Он также рассказал участника встречи о конкретных проектах, реализованных в 2017 году для популяризации туристического потенциала Грузии.



«Туристический потенциал Грузии обозначен на международным рынке и, с целью его популяризации, представлен в сотнях международных СМИ. В 2017 году Администрация туризма важные небольшие проекты в сфере инфраструктуры – это изучение и разметка горных пеших тропинок, проведение курсов по повышению квалификации более тысячи сотрудников туристической индустрии», — заключил Чоговадзе.



Следует отметить, что число туристов — международных визитеров, которые провели в Грузии сутки и больше, в 2017 году составило более 3 миллионов 478 тысяч человек (рост 27,9%). Чаще всего в 2017 году в Грузию приезжали граждане Армении, Азербайджана и России.



"Новости-Грузия"











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