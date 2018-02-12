В Грузии аэропорты планируют расширять географию воздушных полетов

12.02.2018 11:33 Предстоящий международный авиационный форум Connect 2018, который пройдет в Тбилиси 20-22 февраля, поможет Грузии установить новые международные контакты, считает директор Объединения грузинских аэропортов Кетеван Алексидзе.



На 15-й по счету форум в Грузию приедут порядка 500 делегатов — представителей 65 авиакомпаний и 250 аэропортов. Одной из главных тем обсуждения будет будущее развитие и налаживание связей в сфере воздушного транспорта. Ожидается, что после проведения форума грузинским рынком заинтересуется еще больше иностранных авиакомпаний.



Участники рассмотрят вызовы в сфере воздушного транспорта, будет заложен фундамент для новых сотрудничеств между авиакомпаниями и аэропортами в различных направлениях.



"Есть большой интерес с точки зрения малобюджетных (авиакомпаний — ред.). Однако у нас не только один приоритет. Мы хорошо работали и работаем с существующими перевозчиками. Сейчас мы ждем новые авиакомпании и новые направления, часть — в рамках форума, часть — нет. Однако, надеемся, что мы добьемся определенных новшеств в короткие сроки", — заявила Алексидзе.



В форуме примут участие представители международных аэропортов России — Москвы (Жуковский), Санкт-Петербурга (Пулково), Казани и Краснодара, а также крупных авиалиний страны – "Аэрофлот", "Победа", "Северсталь", "UVT aero".



Организатором форума выступает Объединение аэропортов Грузии при полной поддержке правительства.



Международный авиационный форум основан в 2004 году Airport Agency France. Его целью является развитие гражданской авиации. Форум проводится один раз в год. В 2017 году авиафорум состоялся на французском острове Корсика, в городе Аяччо.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

