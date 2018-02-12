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В Грузии аэропорты планируют расширять географию воздушных полетов


12.02.2018   11:33
Предстоящий международный авиационный форум Connect 2018, который пройдет в Тбилиси 20-22 февраля, поможет Грузии установить новые международные контакты, считает директор Объединения грузинских аэропортов Кетеван Алексидзе.

На 15-й по счету форум в Грузию приедут порядка 500 делегатов — представителей 65 авиакомпаний и 250 аэропортов. Одной из главных тем обсуждения будет будущее развитие и налаживание связей в сфере воздушного транспорта. Ожидается, что после проведения форума грузинским рынком заинтересуется еще больше иностранных авиакомпаний.

Участники рассмотрят вызовы в сфере воздушного транспорта, будет заложен фундамент для новых сотрудничеств между авиакомпаниями и аэропортами в различных направлениях.

"Есть большой интерес с точки зрения малобюджетных (авиакомпаний — ред.). Однако у нас не только один приоритет. Мы хорошо работали и работаем с существующими перевозчиками. Сейчас мы ждем новые авиакомпании и новые направления, часть — в рамках форума, часть — нет. Однако, надеемся, что мы добьемся определенных новшеств в короткие сроки", — заявила Алексидзе.

В форуме примут участие представители международных аэропортов России — Москвы (Жуковский), Санкт-Петербурга (Пулково), Казани и Краснодара, а также крупных авиалиний страны – "Аэрофлот", "Победа", "Северсталь", "UVT aero".

Организатором форума выступает Объединение аэропортов Грузии при полной поддержке правительства.

Международный авиационный форум основан в 2004 году Airport Agency France. Его целью является развитие гражданской авиации. Форум проводится один раз в год. В 2017 году авиафорум состоялся на французском острове Корсика, в городе Аяччо.






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