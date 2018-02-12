В бюджете Тбилиси планируются изменения

12.02.2018 12:38 По словам заместителя мэра Тбилиси, с помощью экономии разных расходов, столичная мэрия выделила деньги на покупку новых автобусов.



Как заявила Мая Битадзе на заседании фракции «Европейская Грузия», таким образом мэрия выделила 50 миллионов лари.



Мая Битадзе отметила, что благодаря этим средствам будут закуплены 100 новых, экологически чистых автобусов.



Вопрос о поправках в бюджет Тбилиси поступит в сакребуло на будущей неделе.



«Европейская Грузия» вызвала представителей мэрии для получения информации о транспортной политике.















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