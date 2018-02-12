Строительство «Каскада Намахван ГЭС» начнется в этом году

12.02.2018 13:32 Строительство «Каскада Намахван ГЭС» начнется в этом году. Об этом Первому каналу заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Ромео Микаутадзе.



К этому времени ведутся переговоры по финансированию. Проект осуществляет компания Clean Energy Group Georgia.



«Каскад Намахван ГЭС» будет построен в муниципалитетах Цкалтубо и Цагери. Проект предусматривает двухступенчатый каскад и состоит из ГЭСов Намахвани и Твиши, общая мощность которых составит 433 мегаватт.



Предположительная стоимость проекта превышает 750 миллионов долларов. Запуск каскада в эксплуатацию планируется в 2021 году.















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