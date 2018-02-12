Первый пассажирский поезд Баку-Тбилиси- Стамбул- Александрополис- Вена будет пущен в мае 2018 года 2018-02-12 12:49:51 5 В мае 2018 года по маршруту Баку-Тбилиси- Стамбул- Александрополис- Вена пройдет первый пассажирский состав. Азербайджан уже закупи

12.02.2018 13:38 В мае 2018 года по маршруту Баку-Тбилиси- Стамбул- Александрополис- Вена пройдет первый пассажирский состав.



Азербайджан уже закупил во Франции 64 пассажирских вагона фирмы Stadler Rail Group Alstom.



Вагоны обладают опцией телескопического изменения вагонных тележек. Так, при подъезде к грузино-турецкой границе в районе Ахалкалаки вагоны смогут буквально на ходу менять ширину колесных узлов.



Все вагоны – высокой комфортности, купе рассчитано двух пассажиров, оснащено душевой и туалетной комнатами, а также кондиционером и Wi-Fi.



В составе есть два вагона ресторана и ночной бар.















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