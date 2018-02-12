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Первый пассажирский поезд Баку-Тбилиси- Стамбул- Александрополис- Вена будет пущен в мае 2018 года 2018-02-12 12:49:51 5 В мае 2018 года по маршруту Баку-Тбилиси- Стамбул- Александрополис- Вена пройдет первый пассажирский состав. Азербайджан уже закупи
12.02.2018 13:38
В мае 2018 года по маршруту Баку-Тбилиси- Стамбул- Александрополис- Вена пройдет первый пассажирский состав.
Азербайджан уже закупил во Франции 64 пассажирских вагона фирмы Stadler Rail Group Alstom.
Вагоны обладают опцией телескопического изменения вагонных тележек. Так, при подъезде к грузино-турецкой границе в районе Ахалкалаки вагоны смогут буквально на ходу менять ширину колесных узлов.
Все вагоны – высокой комфортности, купе рассчитано двух пассажиров, оснащено душевой и туалетной комнатами, а также кондиционером и Wi-Fi.
В составе есть два вагона ресторана и ночной бар.
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