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Первый пассажирский поезд Баку-Тбилиси- Стамбул- Александрополис- Вена будет пущен в мае 2018 года 2018-02-12 12:49:51 5 В мае 2018 года по маршруту Баку-Тбилиси- Стамбул- Александрополис- Вена пройдет первый пассажирский состав. Азербайджан уже закупи


12.02.2018   13:38
В мае 2018 года по маршруту Баку-Тбилиси- Стамбул- Александрополис- Вена пройдет первый пассажирский состав.

Азербайджан уже закупил во Франции 64 пассажирских вагона фирмы Stadler Rail Group Alstom.

Вагоны обладают опцией телескопического изменения вагонных тележек. Так, при подъезде к грузино-турецкой границе в районе Ахалкалаки вагоны смогут буквально на ходу менять ширину колесных узлов.

Все вагоны – высокой комфортности, купе рассчитано двух пассажиров, оснащено душевой и туалетной комнатами, а также кондиционером и Wi-Fi.

В составе есть два вагона ресторана и ночной бар.






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