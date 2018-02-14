Бруно Бальванера: Мы продолжим поддерживать гидроэнергетику в Грузии

14.02.2018 17:28 Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) продолжит поддерживать гидроэнергетику в Грузии, — об этом заявил региональный директор организации Бруно Бальванера.



По его словам, продолжится финансирования строительства высоковольтных линий электропередач.



Как заявил Бальванера, совет директоров EBRD единогласно поддержал финансирование «Ненскрагэс», так как этот проект важен для энергобезопасности страны, выработки энергоресурсов и удовлетворения растущего потребления.



EBRD планирует выделить для «Ненскрагэс» 230 миллионов долларов, а 150 миллионов долларов выделит Европейский инвестиционный банк.



«Сейчас мы ждем решения других международных финансовых организаций», — добавил Бальванера.















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