Каладзе: Теперь ни одна проектная документация не будет пушена в ход без экспертизы

14.02.2018 19:28 Мэрия Тбилиси ужесточит контроль за работами на инфраструктурных проектах



Существующая система контроля за выполнением работы на инфраструктурных проектах должна быть изменена, — считает мэр Тбилиси Каха Каладзе.



«Две недели назад я поручил моим заместителям представить план того, что надо сделать для улучшения качества. Теперь ни одна проектная документация не будет пушена в ход без экспертизы», — отметил Каладзе сегодня на заседании городского правительства.



По его словам, постоянный надзор будет осуществляться с самого начала процесса строительных и монтажных работ.



«Инфраструктурными проектами пользуются наши горожане. Соответственно, мы должны максимально обеспечить качество каждого проекта и защиту безопасности каждого гражданина. Думаю, что это является значительным шагом вперед и хочу попросить районные администрации заострить максимальное внимание на качестве и надзоре», — отметил Каладзе.



Каладзе поручил представителям соответствующих служб и глав районных администраций уделить максимальное внимание контролю за качеством инфраструктурных проектов.



Мэрия решила ужесточить контроль за качеством выполнения своих проектов после инцидента с обрушением потолка на станции метро «Варкетили» в Тбилиси 30 января. В результате происшествия переломы и повреждения получили 14 человек.



После этого случая Каладзе принял решение временно приостановить ремонтные работы на всех станциях тбилисского метрополитена и потребовал провести экспертизу проектной документации и качества уже выполненных работ на трех станциях – «Гурамишвили», «Самгори» и «Авлабари».



Еще раньше Каладзе подверг острой критике стадион регби в Мухиани, который оказался в аварийном состоянии спустя всего полгода после завершения строительства.















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