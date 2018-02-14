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Каладзе: Теперь ни одна проектная документация не будет пушена в ход без экспертизы


14.02.2018   19:28
Мэрия Тбилиси ужесточит контроль за работами на инфраструктурных проектах

Существующая система контроля за выполнением работы на инфраструктурных проектах должна быть изменена, — считает мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Две недели назад я поручил моим заместителям представить план того, что надо сделать для улучшения качества. Теперь ни одна проектная документация не будет пушена в ход без экспертизы», — отметил Каладзе сегодня на заседании городского правительства.

По его словам, постоянный надзор будет осуществляться с самого начала процесса строительных и монтажных работ.

«Инфраструктурными проектами пользуются наши горожане. Соответственно, мы должны максимально обеспечить качество каждого проекта и защиту безопасности каждого гражданина. Думаю, что это является значительным шагом вперед и хочу попросить районные администрации заострить максимальное внимание на качестве и надзоре», — отметил Каладзе.

Каладзе поручил представителям соответствующих служб и глав районных администраций уделить максимальное внимание контролю за качеством инфраструктурных проектов.

Мэрия решила ужесточить контроль за качеством выполнения своих проектов после инцидента с обрушением потолка на станции метро «Варкетили» в Тбилиси 30 января. В результате происшествия переломы и повреждения получили 14 человек.

После этого случая Каладзе принял решение временно приостановить ремонтные работы на всех станциях тбилисского метрополитена и потребовал провести экспертизу проектной документации и качества уже выполненных работ на трех станциях – «Гурамишвили», «Самгори» и «Авлабари».

Еще раньше Каладзе подверг острой критике стадион регби в Мухиани, который оказался в аварийном состоянии спустя всего полгода после завершения строительства.






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