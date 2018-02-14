МВФ: Реформы в Грузии необходимы для создания рабочих мест и повышения уровня жизни

14.02.2018 23:51 Положительные тенденции с точки зрения экономического роста в Грузии позволяют мобилизовать местные сбережения, увеличить частные инвестиции и диверсифицировать экономику. Эти реформы нужны для стимулирования среднесрочного роста, создания рабочих мест и повышения уровня жизни, — об этом говорится в информации Международного валютного фонда.



Миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершила свой визит в Грузию. Представители организации подытоживают встречи в Тбилиси в подробном пресс-релизе. В фонде утверждают, что экономическая активность была выше, чем ожидалось в 2017 году, и эта тенденция продолжается. Члены миссии говорят о важности реформ, запланированных правительством Грузии.



«В 2017 году экономическая ситуация была положительной. Рост достиг 4,8 процента, что способствовало увеличению потребления и внешнего спроса. Увеличение экспорта, туризма и денежных переводов увеличил экономическую активность и сократил дефицит ВВП до 7 процентов (по данным за три квартала 2017 года).



Инфляция в 2017 году превысила целевой показатель и составила 6,7 процента, что в основном было вызвано ростом акциза на топливо и табак. В конце года Национальный банк Грузии увеличил ставку политики на 25 базисных пунктов до 7,25% в ответ на инфляционные ожидания.



В январе 2018 года годовая инфляция снизилась до 4,3 процента, как ожидалось. Предварительные данные показывают, что фискальные показатели были выполнены лучше ожидаемого», — говорится в заявлении фонда.



Следующий визит представителей МВФ запланирован на апрель.















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