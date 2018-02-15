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Для малых предпринимателей в 5 раз будет сокращен налог с оборота
15.02.2018 19:49
По инициативе правительства Грузии, для малых предпринимателей в 5 раз будет сокращен налог с оборота, а также в категорию малого предпринимательства попадут предприятия с оборотом до 500 000 лари, - об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на сегодняшнем заседании правительства.
Как отметил Георгий Квирикашвили, правительство начинает вторую волну по поддержке малого бизнеса.
«…Мы выходим с новой инициативой. Хочу поблагодарить министра финансов Мамуку Бахтадзе, который инициировал очень интересный законодательный пакет на сегодняшнем заседании правительства. Это инициатива предполагает установление льготного режима налогообложения. В частности, для малых предпринимателей в 5 раз будет сокращен налог с оборота, т.е. будет 1%-ый налог с оборота. Вместе с тем, если сегодня малым предпринимателем считается предприятие с оборотом до 100 000 лари, то в эту категорию попадут предприятия с оборотом до 500 000 лари, и я думаю, что это действительно значительное облегчение с точки зрения налогового груза и поощрения новых предпринимателей, которые желают начать дело», - заявил Квирикашвили.
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