Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Для малых предпринимателей в 5 раз будет сокращен налог с оборота


15.02.2018   19:49
По инициативе правительства Грузии, для малых предпринимателей в 5 раз будет сокращен налог с оборота, а также в категорию малого предпринимательства попадут предприятия с оборотом до 500 000 лари, - об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на сегодняшнем заседании правительства.

Как отметил Георгий Квирикашвили, правительство начинает вторую волну по поддержке малого бизнеса.

«…Мы выходим с новой инициативой. Хочу поблагодарить министра финансов Мамуку Бахтадзе, который инициировал очень интересный законодательный пакет на сегодняшнем заседании правительства. Это инициатива предполагает установление льготного режима налогообложения. В частности, для малых предпринимателей в 5 раз будет сокращен налог с оборота, т.е. будет 1%-ый налог с оборота. Вместе с тем, если сегодня малым предпринимателем считается предприятие с оборотом до 100 000 лари, то в эту категорию попадут предприятия с оборотом до 500 000 лари, и я думаю, что это действительно значительное облегчение с точки зрения налогового груза и поощрения новых предпринимателей, которые желают начать дело», - заявил Квирикашвили.














Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Накопительная пенсия - оппозиция называет ее финансовой пирамидой
Бахтадзе: Реформа поддержки малого бизнеса – беспрецедентная практика в истории мировой экономики
В Тбилиси открывается первый колледж профобразования по IT-технологиям
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Автора абхазского гимна подозревают в педофилии
Абхазы будут представлены на международной туристической ярмарке в Чехии
ЕСПЧ присудил журналисту компенсацию после досмотра на российско-грузинской границе
В Абхазии похищен капитан турецкого сейнера
Какие шаги недопустимы в вопросе оккупированных территорий Грузии?
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Дагестане осудили на восемь лет спасенную из Сирии женщину
Парламент Чечни одобрил законопроект об уголовном наказании за «искажение правды» о Великой Отечественной
Риск распространения вируса ящур в Грузии сведен до минимума
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна