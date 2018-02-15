Заркуа: Категорически заявляю, что ни штаты, ни зарплатный фонд мэрии Тбилиси не увеличивается

15.02.2018 19:55 Председатель комиссии по управлению имуществом, финансам и бюджету тбилисского муниципального собрания (сакребуло) Ираклий Заркуа отвечает на критику оппозиции по поводу изменений, который предполагается внести в бюджет Тбилиси 2018 года.



По его словам, в мэрии и в ее подведомственных учреждениях количество штатов не увеличивается, а наоборот сокращается. Кроме того, как пояснил Заркуа, не увеличивается и зарплатный фонд, который определен в размере 80 млн 6 тысяч лари.



По словам депутата, анонсированные в мэрии структурные изменения, предполагают оптимизацию служб, и в Агентство развития муниципальных сервисов с разных служб мэрии будут переведены 158 соответствующих специалистов.



Как отметил Заркуа, реально новые штаты не добавляются, и все эти люди будут работать под одним зонтом, чтобы предоставлять тбилисцам улучшенные сервисы.



Фракция «Национальное движение» тбилисского муниципального собрания призывает столичного мэра Каху Каладзе отозвать из сакребуло бюджетные изменения, которые, по их оценке, не отражают интересов и нужд тбилисцев. По их же информации в мэрии создаются новые ЮЛПП, увеличиваются штаты и фонд заработной платы.















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