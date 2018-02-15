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Баркалая: По новой версии законопроекта, связанного с безопасностью труда, санкции за нарушения удваиваются


15.02.2018   19:58
По новой версии законопроекта, связанного с безопасностью труда, санкции за нарушения удваиваются, - об этом заявила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамила Баркалая.

Замминистра в эти минуты на заседании парламентского комитета по здравоохранению представляет законопроект по вопросу безопасности труда.

Как заявила замминистра, на прошлой неделе ведомство попросило неделю на то, чтобы законопроект стал полноценным, и чтобы была учтена критика.

По ее словам, в течение этой недели были проведены консультации и были учтены те замечания, которые высказаны по законопроекту, в том числе в связи с размером санкций, механизмов их задействования и т.д.
«…Критика была и в связи с тем, что санкции были низкие, могу сказать, что сравнительно с предыдущей версией, размер штрафов удвоен», - заявила замминистра.

Что касается инспектирования без судебного разрешения, как пояснила Тамила Баркалая, предполагается осуществление инспектирования без привлечения суда.






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