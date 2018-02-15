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Бахтадзе: Реформа поддержки малого бизнеса – беспрецедентная практика в истории мировой экономики
15.02.2018 19:59
Министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе считает, что реформа поддержки малого бизнеса, является беспрецедентной практикой в истории мировой экономики.
По словам министра, новый законопроект, который предполагает поощрение малых производств, был подготовлен минфином по инициативе премьер – министра.
«Наша задача, существенно повысить долю среднего и малого бизнеса в макроэкономическом показателе внутреннего валового продукта. Данная реформа подразумевает внедрение беспрецедентной практики в истории мировой экономики.
Мы сократим налоги в пять раз, для мелких производителей с показателя 5% до 1% и вместе с тем, каждое физическое лицо получит статус мелкого производителя, годовой доход которого не превышает полмиллиона лари. Это в пять раз больше существующего показателя в 100 тыс. лари», — заявил Бахтадзе.
По словам министра, реформа, является частью новой волны и её сопровождают новые налоговые инициативы.
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