Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Бахтадзе: Реформа поддержки малого бизнеса – беспрецедентная практика в истории мировой экономики


15.02.2018   19:59
Министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе считает, что реформа поддержки малого бизнеса, является беспрецедентной практикой в истории мировой экономики.

По словам министра, новый законопроект, который предполагает поощрение малых производств, был подготовлен минфином по инициативе премьер – министра.

«Наша задача, существенно повысить долю среднего и малого бизнеса в макроэкономическом показателе внутреннего валового продукта. Данная реформа подразумевает внедрение беспрецедентной практики в истории мировой экономики.

Мы сократим налоги в пять раз, для мелких производителей с показателя 5% до 1% и вместе с тем, каждое физическое лицо получит статус мелкого производителя, годовой доход которого не превышает полмиллиона лари. Это в пять раз больше существующего показателя в 100 тыс. лари», — заявил Бахтадзе.

По словам министра, реформа, является частью новой волны и её сопровождают новые налоговые инициативы.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Накопительная пенсия - оппозиция называет ее финансовой пирамидой
Бахтадзе: Реформа поддержки малого бизнеса – беспрецедентная практика в истории мировой экономики
В Тбилиси открывается первый колледж профобразования по IT-технологиям
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Автора абхазского гимна подозревают в педофилии
Абхазы будут представлены на международной туристической ярмарке в Чехии
ЕСПЧ присудил журналисту компенсацию после досмотра на российско-грузинской границе
В Абхазии похищен капитан турецкого сейнера
Какие шаги недопустимы в вопросе оккупированных территорий Грузии?
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Дагестане осудили на восемь лет спасенную из Сирии женщину
Парламент Чечни одобрил законопроект об уголовном наказании за «искажение правды» о Великой Отечественной
Риск распространения вируса ящур в Грузии сведен до минимума
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна