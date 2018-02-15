Леквинадзе: По поручению премьер-министра беру под личный контроль процессы в компании «Бадагони»

15.02.2018 20:00 Аппарат бизнес-омбудсмена распространил заявление в связи с мероприятиями, проводимыми следственной службой Минфина в компании «Бадагони».



Как утверждает Ираклий Леквинадзе, следственные мероприятия не привели к остановке производственного процесса и важно, чтобы компания продолжала деятельность в обычном режиме.



В сообщении отмечено, что по поручению премьер-министра данное дело находится на личном контроле бизнес-омбудсмена Ираклия Леквинадзе.















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