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Леквинадзе: По поручению премьер-министра беру под личный контроль процессы в компании «Бадагони»
15.02.2018 20:00
Аппарат бизнес-омбудсмена распространил заявление в связи с мероприятиями, проводимыми следственной службой Минфина в компании «Бадагони».
Как утверждает Ираклий Леквинадзе, следственные мероприятия не привели к остановке производственного процесса и важно, чтобы компания продолжала деятельность в обычном режиме.
В сообщении отмечено, что по поручению премьер-министра данное дело находится на личном контроле бизнес-омбудсмена Ираклия Леквинадзе.
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