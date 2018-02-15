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Каладзе: Зарплатный фонд не будет увеличен ни на один тетри


15.02.2018   20:43
Мэр Тбилиси Каха Каладзе называет ложью заявления оппозиции о том, что зарплатный фонд в мэрии увеличивается. Как заявил Каладзе журналистам, увеличение зарплатного фонда не планируется ни на один тетри.

«Об этом говорит не оппозиция, а обанкротившаяся политическая партия, деградированное «Национальное движение», которое стало маргинализированной политической партией. Соответственно, те заявления, что мы слышали, являются большой ложью и враньем. Зарплатный фонд ни на один тетри не увеличится», - заявил Каладзе.

Фракция «Национальное движение» тбилисского муниципального собрания призывает столичного мэра Каху Каладзе отозвать из сакребуло бюджетные изменения, которые, по их оценке, не отражают интересов и нужд тбилисцев. По их же информации в мэрии создаются новые ЮЛПП, увеличиваются штаты и фонд заработной платы.






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